[16:38:20] Ольга: карлсон и малыш съели 32 калача.Карлсон съел на 24 калача больше,чем малыш.Сколько калачей съел каждый из них

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пусть малыш съел х калачей, тогда карлсон х+24, а так как они вместе съли 32 калача, то имеем уравнение:х+х+24=32 2х=8 х=4 4+24=28 итак, малыш съел 4 калача, а карлсон 28 калачей