Во сколько раз нужно изменить частоту электромагнитной волны,чтобы её длина уменьшилась в 3 раза?

Физика

Во сколько раз нужно изменить частоту электромагнитной волны,чтобы её длина уменьшилась в 3 раза?

Автор: Гость