Во сколько раз нужно изменить частоту электромагнитной волны,чтобы её длина уменьшилась в 3 раза?
Физика
Во сколько раз нужно изменить частоту электромагнитной волны,чтобы её длина уменьшилась в 3 раза?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
частота обратно пропорциональна длине волны,поэтому частоту нужно увеличить в три раза
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