что происходит с температурой и внутренней энергией кристаллического тела при плавлении?

Физика
что происходит с температурой и внутренней энергией кристаллического тела при плавлении?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При нагревании увеличивается температура вещества, и возрастает скорость теплового движения частиц , при этом увеличивается внутренняя энергия тела. Когда температура твердого тело достигает температуры плавления , кристаллическая решетка твердого вещества начинает разрушаться. Таким образом, основная часть энергия нагревателя, пдводимая к твердому телу, идет на уменьшение связей между частицами вещества, т. е. на разрушение кристаллической решетки. При этом возрастает энергия взаимодействия между частицами. Расплавленное вещество обладает большим запасом внутренней энергии, чем в твердом состоянии. Оставшаяся часть теплоты плавления расходуется на совершение работы по изменению объема тела при его плавлении. При плавлении объем большинства кристаллических тел увеличивается (на 3-6%), а при отвердевании уменьшается. вроде бы так..уточните еще!
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