ОБРАЗЕЦ:1мм.=1/10 см. 9мм.=9/10 см. а мм.a/10 см 1)Сколько метров в 1 см.? в 3 см.? в x см? 2)Скоьлко центнеров в 1 кг.? в 7 кг.? в y кг.? 3)Сколько часов в 1 мин.? в 5 мин.? в z мин.?

Математика

ОБРАЗЕЦ:1мм.=1/10 см. 9мм.=9/10 см. а мм.a/10 см 1)Сколько метров в 1 см.? в 3 см.? в x см? 2)Скоьлко центнеров в 1 кг.? в 7 кг.? в y кг.? 3)Сколько часов в 1 мин.? в 5 мин.? в z мин.?

Автор: Гость