ОБРАЗЕЦ:1мм.=1/10 см. 9мм.=9/10 см. а мм.a/10 см 1)Сколько метров в 1 см.? в 3 см.? в x см? 2)Скоьлко центнеров в 1 кг.? в 7 кг.? в y кг.? 3)Сколько часов в 1 мин.? в 5 мин.? в z мин.?
Математика
ОБРАЗЕЦ:1мм.=1/10 см. 9мм.=9/10 см. а мм.a/10 см 1)Сколько метров в 1 см.? в 3 см.? в x см? 2)Скоьлко центнеров в 1 кг.? в 7 кг.? в y кг.? 3)Сколько часов в 1 мин.? в 5 мин.? в z мин.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1см=1/100м, 3см=3/100м, х см=х/100 м 2) 1кг = 1/100ц, 7 кг= 7/100 ц, у кг = у/100 ц 3) 1 мин= 1/60 ч, 5 мин = 5/60 ч, z мин= z/60 ч
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Математика