сумма двух чисел 378. одно из них в 8 раз меньше другого. найти эти числа

Математика
сумма двух чисел 378. одно из них в 8 раз меньше другого. найти эти числа
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+8X=378 9X=378 X=378/9 X=42
Гость:
Пусть x одно число,8x-другое число x+8x=378 9x=378 x=378:9 x=42 42-одно число 42*8=336-другое число
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
От веревки длиной 1м отрезали кусок длиной 3дм. Какой длины оставшаяся часть веревки?
Ответить
Математика
В куске 25м ткани.Хватит ли этой ткани что бы сшить 6 платьев расходуя на каждое по 3м ткани? Сколько метров ткани останется , если расходовать нак...
Ответить
Физика
при изахорном охлаждении идеального газа давление уменьшилось в 1.5 раза..какой стала конечная температура газа?
Ответить
Математика
Михайлик поділив число 111 на деяке число і отримав остачу 7. На яке число ділив Михайлик?
Ответить
Математика
Поле площадью 12 га отвели под строительство конно-строительного комплекса. Ипподром звнимает 3/4 этой площади, а остальную часть конюшни и другие ...
Ответить