сумма двух чисел 378. одно из них в 8 раз меньше другого. найти эти числа
Математика
сумма двух чисел 378. одно из них в 8 раз меньше другого. найти эти числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+8X=378 9X=378 X=378/9 X=42
Гость:
Пусть x одно число,8x-другое число x+8x=378 9x=378 x=378:9 x=42 42-одно число 42*8=336-другое число
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