От веревки длиной 1м отрезали кусок длиной 3дм. Какой длины оставшаяся часть веревки?

10см=1дм 1м=10дм,то 10дм-3дм=7дм або 0,7 м .

Гость: Гость:

1м=100см 1дм=10см тогда мы получим что 1м=10дм решение:10-3=7дм ответ:7дм длина оставшейся веревки.