От веревки длиной 1м отрезали кусок длиной 3дм. Какой длины оставшаяся часть веревки?
Математика
От веревки длиной 1м отрезали кусок длиной 3дм. Какой длины оставшаяся часть веревки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10см=1дм 1м=10дм,то 10дм-3дм=7дм або 0,7 м .
Гость:
1м=100см 1дм=10см тогда мы получим что 1м=10дм решение:10-3=7дм ответ:7дм длина оставшейся веревки.
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