при изахорном охлаждении идеального газа давление уменьшилось в 1.5 раза..какой стала конечная температура газа?
Физика
при изахорном охлаждении идеального газа давление уменьшилось в 1.5 раза..какой стала конечная температура газа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
изохорное-значит объем константа. p₁/T₁=p₂/T₂, T₁/T₂=p₁/p₂ p₂=1,5*p₁, температура уменьшилась в 1,5 раза.
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