В куске 25м ткани.Хватит ли этой ткани что бы сшить 6 платьев расходуя на каждое по 3м ткани? Сколько метров ткани останется , если расходовать накаждое по 4м? и по 5 м?

Математика

В куске 25м ткани.Хватит ли этой ткани что бы сшить 6 платьев расходуя на каждое по 3м ткани? Сколько метров ткани останется , если расходовать накаждое по 4м? и по 5 м?

Автор: Гость