В куске 25м ткани.Хватит ли этой ткани что бы сшить 6 платьев расходуя на каждое по 3м ткани? Сколько метров ткани останется , если расходовать накаждое по 4м? и по 5 м?
Математика
В куске 25м ткани.Хватит ли этой ткани что бы сшить 6 платьев расходуя на каждое по 3м ткани? Сколько метров ткани останется , если расходовать накаждое по 4м? и по 5 м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Потребуется на 6 платьев-3*6=18(м) 2)Если расходовать по 4 м-4*6=24(м) 3)Останется в куске-25-24=1(м) 4)Если расходовать по 5 м-5*6=30(м) 5)Хватит ткани только-25/5=5(п.)Ответ:1 метр,30 метров,25 метров ткани хватит только на 5 платьев.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
при изахорном охлаждении идеального газа давление уменьшилось в 1.5 раза..какой стала конечная температура газа?
Математика
Математика
Поле площадью 12 га отвели под строительство конно-строительного комплекса. Ипподром звнимает 3/4 этой площади, а остальную часть конюшни и другие ...
Математика
Сплав состоит из олова и сурьмы. Масса сурьмы в этом сплаве состовляет три семнадцатых массы олова. Найти массу сплава, если олова в нем 27,2кг