всего собрали 150 кг вишни,после сушке её стало на 80% меньше,сколько кг вишни стало после сушки?

Математика
всего собрали 150 кг вишни,после сушке её стало на 80% меньше,сколько кг вишни стало после сушки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100-80=20 % после сушки 150*20/100=30 кг вишни после сушки
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