всего собрали 150 кг вишни,после сушке её стало на 80% меньше,сколько кг вишни стало после сушки?

Математика

всего собрали 150 кг вишни,после сушке её стало на 80% меньше,сколько кг вишни стало после сушки?

Автор: Гость