найдите расстояние от середины отрезка AB до плоскости, которая не пересекает этот отрезок, если расстояние от точек A и Bдо этой плоскости равны 2,4 и 4,6 соответственно

Геометрия

найдите расстояние от середины отрезка AB до плоскости, которая не пересекает этот отрезок, если расстояние от точек A и Bдо этой плоскости равны 2,4 и 4,6 соответственно

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