найдите расстояние от середины отрезка AB до плоскости, которая не пересекает этот отрезок, если расстояние от точек A и Bдо этой плоскости равны 2,4 и 4,6 соответственно

Геометрия
найдите расстояние от середины отрезка AB до плоскости, которая не пересекает этот отрезок, если расстояние от точек A и Bдо этой плоскости равны 2,4 и 4,6 соответственно
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
расстояние от середины отрезка AB до плоскости: х от А до плоск: АА1 от В до плоск: ВВ1 х=(AA1+BB1)/2=(2,4+4,6)/2=3,5
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