найдите расстояние от середины отрезка AB до плоскости, которая не пересекает этот отрезок, если расстояние от точек A и Bдо этой плоскости равны 2,4 и 4,6 соответственно
Геометрия
найдите расстояние от середины отрезка AB до плоскости, которая не пересекает этот отрезок, если расстояние от точек A и Bдо этой плоскости равны 2,4 и 4,6 соответственно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
расстояние от середины отрезка AB до плоскости: х от А до плоск: АА1 от В до плоск: ВВ1 х=(AA1+BB1)/2=(2,4+4,6)/2=3,5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ОБРАЗЕЦ:1мм.=1/10 см. 9мм.=9/10 см. а мм.a/10 см 1)Сколько метров в 1 см.? в 3 см.? в x см? 2)Скоьлко центнеров в 1 кг.? в 7 кг.? в y кг.? 3)Скол...
Математика