Земля вращается вокруг Солнца со скоростью 30 км/с. Сколько километров в час пролетает Земля?
Математика
Земля вращается вокруг Солнца со скоростью 30 км/с. Сколько километров в час пролетает Земля?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Умножаем 30 км/сек на 3600(сек в 1 часу) получаем 108000 км/ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Геометрия
найдите расстояние от середины отрезка AB до плоскости, которая не пересекает этот отрезок, если расстояние от точек A и Bдо этой плоскости равны 2...
Математика
ОБРАЗЕЦ:1мм.=1/10 см. 9мм.=9/10 см. а мм.a/10 см 1)Сколько метров в 1 см.? в 3 см.? в x см? 2)Скоьлко центнеров в 1 кг.? в 7 кг.? в y кг.? 3)Скол...