у организма с генотипом ААВb будут образовываться гаметы:1)A,B,b 2)AA,Bb 3)AB,Ab 4)AB,ab

Биология

у организма с генотипом ААВb будут образовываться гаметы:1)A,B,b 2)AA,Bb 3)AB,Ab 4)AB,ab

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