у организма с генотипом ААВb будут образовываться гаметы:1)A,B,b 2)AA,Bb 3)AB,Ab 4)AB,ab
Биология
у организма с генотипом ААВb будут образовываться гаметы:1)A,B,b 2)AA,Bb 3)AB,Ab 4)AB,ab
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AB×Ab ⇒ AABb значит третий вариант ответа. Ответ : 3)
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