√(2x+6) + √(8-x) = 5
Алгебра
√(2x+6) + √(8-x) = 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОДЗ 2x+6≥0⇒2x≥-6⇒x≥-3 8-x≥5⇒x≤3 x∈[-3;3] возведем в квадрат 2x+6+8-x+2√(2x+6)(8-x)=25 2√(2x+6)(8-x)=11-x 4(16x-2x²+48-6x)=121-22x+x² 121-22x+x²-40x+8x²-192=0 9x²-62x-71=0 D=3844+2556=6400 x1=(62-80)/18=²-1 x2=(62+80)/18=142/18=71/9∉ОДЗ
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