в 100 одинаковых вагонах можно перевезти 6.000т угля. в трех таких вагонах помещается столько угля, сколько в двух большегрузных вагонах. сколько тонн в одном большегрузном вагоне?

Математика
в 100 одинаковых вагонах можно перевезти 6.000т угля. в трех таких вагонах помещается столько угля, сколько в двух большегрузных вагонах. сколько тонн в одном большегрузном вагоне?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 600÷100=60(т) в одном вагоне. 2)60×3=180(т) в трех вагонах. 3)180÷2=90(т) в одном большегрузном вагоне. Ответ: 90 т в одном большегрузном вагоне.  
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