в 100 одинаковых вагонах можно перевезти 6.000т угля. в трех таких вагонах помещается столько угля, сколько в двух большегрузных вагонах. сколько тонн в одном большегрузном вагоне?

Математика

в 100 одинаковых вагонах можно перевезти 6.000т угля. в трех таких вагонах помещается столько угля, сколько в двух большегрузных вагонах. сколько тонн в одном большегрузном вагоне?

Автор: Гость