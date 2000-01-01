масса 8 пачек маргарина такая же как и 10 пачек масла. сколько весит пачка масла если пачка маргарина весит 250

Математика

масса 8 пачек маргарина такая же как и 10 пачек масла. сколько весит пачка масла если пачка маргарина весит 250

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