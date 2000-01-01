масса 8 пачек маргарина такая же как и 10 пачек масла. сколько весит пачка масла если пачка маргарина весит 250
Математика
масса 8 пачек маргарина такая же как и 10 пачек масла. сколько весит пачка масла если пачка маргарина весит 250
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
250×8=2000(кг)вес восьми пачек маргарина. 2000÷10=200(г) вес одной пачки масла
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