по тропинке вдоль кустов шло 11 хвостов насчитать я тагже смог что шагало 30 ног это вместе шли кудато индюки и жеребята а теперь вопрос таков сколько было индюков и сколько было жеребят
Математика
по тропинке вдоль кустов шло 11 хвостов насчитать я тагже смог что шагало 30 ног это вместе шли кудато индюки и жеребята а теперь вопрос таков сколько было индюков и сколько было жеребят
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предположим, что х - это количество жеребят, а (11-х) - это количество индюков, у жеребят 4 ноги, а у индюков - 2 тогда согласно этим данным можно составить уравнение: 4х+2(11-х)=30 4х+22-2х=30 2х+22=30 2х=30-22 2х=8 х=8:2 х=4 (шт.) – жеребята. 11-х=11-4=7 (шт.) – индюки. Ответ: 4 жеребёнка и 7 индюков. Проверка: 4+7=11 (шт.) – животных всего. 4·4=16 (ног у жеребят) 7·2=14 (ног у индюков) 16+14=30 (ног всего)
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