За 2/9 киллограмм конфет заплатили 30 рублей. Сколько стоит киллограмм этих конфет?
Математика
За 2/9 киллограмм конфет заплатили 30 рублей. Сколько стоит киллограмм этих конфет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/9=30 1=X x=30*9/2 X=135
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