в трёх составах 120 товарных вагонов. в первом и во втором составах вместе 77 вагонов,а во втором и третьем 70 вагонов скоько вагонов в каждом составе?

Гость: Гость:

есть 3 состава или 120 вагонов 1состав +2состав =77 вагонов чтобы узнать сколько вагонов в 3 составе от 120 вагонов отнимем количество вагонов в 1 и 2 составах 120-77= 43 вагона в третьем составе Во 2 и третьем вместе 70 вагонов, при этом мы знаем, что в самом третьем 43. 70-43= 27 вагонов во втором составе Теперь от рбщего количества вагонов отнимем вагоны во 2 и 3 составе 120-43-27= 50 вагонов в 1 составе