За два дня турист прошёл 26 км. Путь, пройденный в первый день, составлял 6/7 пути, пройденного во второй день. Сколько километров прошёл турист в каждый из этих дней.

Математика
За два дня турист прошёл 26 км. Путь, пройденный в первый день, составлял 6/7 пути, пройденного во второй день. Сколько километров прошёл турист в каждый из этих дней.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х -путь пройденный в 2 день, 6\7 х- путь пройденный в 1 день,всего 26км.    х+6\7х=26        13\7х=26       х=26х7\13    х=14 км-пройдено за 2 день          26-14=12км-пройдено за 1 день  
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