За два дня турист прошёл 26 км. Путь, пройденный в первый день, составлял 6/7 пути, пройденного во второй день. Сколько километров прошёл турист в каждый из этих дней.

Математика

За два дня турист прошёл 26 км. Путь, пройденный в первый день, составлял 6/7 пути, пройденного во второй день. Сколько километров прошёл турист в каждый из этих дней.

Автор: Гость