За два дня турист прошёл 26 км. Путь, пройденный в первый день, составлял 6/7 пути, пройденного во второй день. Сколько километров прошёл турист в каждый из этих дней.
Математика
За два дня турист прошёл 26 км. Путь, пройденный в первый день, составлял 6/7 пути, пройденного во второй день. Сколько километров прошёл турист в каждый из этих дней.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х -путь пройденный в 2 день, 6\7 х- путь пройденный в 1 день,всего 26км. х+6\7х=26 13\7х=26 х=26х7\13 х=14 км-пройдено за 2 день 26-14=12км-пройдено за 1 день
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