7^(2+log_7 6)
Математика
7^(2+log_7 6)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7^(2+log(7)6)=7²*7^log(7)6=49*6=294
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