в 1922 году в СССР объединились страны?
Обществознание
в 1922 году в СССР объединились страны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Образование СССР 30 декабря 1922 года РСФСР вместе с Украиной (УССР), Белоруссией (БССР) и республиками Закавказья (ЗСФСР) образовали Союз Советских Социалистических Республик (СССР).
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