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2sinx-1=0
Алгебра
2sinx-1=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2sinx-1=0 sinx=1/2 x=(-1)^n*π/6+πn,n∈z
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