турист находящийся в спортивном лагере должен успеть к поезду на железнодорожную станцию.если он поедет на велосипеде со скоростью 15км/ч то опоздает на 30 минут,а если поедет на мопеде со скоростью 40км/ч то приедет за 2 часа ...
Алгебра
турист находящийся в спортивном лагере должен успеть к поезду на железнодорожную станцию.если он поедет на велосипеде со скоростью 15км/ч то опоздает на 30 минут,а если поедет на мопеде со скоростью 40км/ч то приедет за 2 часа до отхода поезда. чему равно расстояние от лагеря до станции?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть S - расстояние до станции, а t - время до поезда. Тогда S=15(t+0.5) - если поедет на велосипеде S=40(t-2) - если поедет на мопеде Приравняем S: 15(t+0.5)=40(t-2) 15t+7.5=40t-80 25t=87.5 t=3.5ч тогда S=15(3.5+0.5)=60 км.
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