турист находящийся в спортивном лагере должен успеть к поезду на железнодорожную станцию.если он поедет на велосипеде со скоростью 15км/ч то опоздает на 30 минут,а если поедет на мопеде со скоростью 40км/ч то приедет за 2 часа ...

Алгебра

турист находящийся в спортивном лагере должен успеть к поезду на железнодорожную станцию.если он поедет на велосипеде со скоростью 15км/ч то опоздает на 30 минут,а если поедет на мопеде со скоростью 40км/ч то приедет за 2 часа до отхода поезда. чему равно расстояние от лагеря до станции?

Автор: Гость