Государевыми служили людьми "по отечеству" были..... а) дворяне b) казаки с) гости d) пушкари

Окружающий мир
Государевыми служили людьми "по отечеству" были..... а) дворяне b) казаки с) гости d) пушкари
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Думаю, казаки, потому что они защищали границы государства, получается, что служба "по отечеству"
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