Государевыми служили людьми "по отечеству" были..... а) дворяне b) казаки с) гости d) пушкари
Окружающий мир
Государевыми служили людьми "по отечеству" были..... а) дворяне b) казаки с) гости d) пушкари
Ответ(ы):
Гость:
Думаю, казаки, потому что они защищали границы государства, получается, что служба "по отечеству"
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