Готовясь к уроку,учитель подобрал пять слов на новое правило: врачи, жара, часы, гр??бной... Сформулирую правило, которое необходимо применить, чтобы выбрать пятое слово. Отметь какое слово будет пятым? А)роща; Б) лыжи; В) рук...
Русский язык
Готовясь к уроку,учитель подобрал пять слов на новое правило: врачи, жара, часы, гр??бной... Сформулирую правило, которое необходимо применить, чтобы выбрать пятое слово. Отметь какое слово будет пятым? А)роща; Б) лыжи; В) рукав; Г) трава; Д) частый.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Трава. правило : безударная гласная в корне слова, проверяемая ударением. Удачи!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В 19ч от пристани отошли в противополжные направления 2 катера средняя скорость 1 к??тера 48 км/ч а 2 52км/ч в каком часу расстояние между ними буд...
Русский язык