Готовясь к уроку,учитель подобрал пять слов на новое правило: врачи, жара, часы, гр??бной... Сформулирую правило, которое необходимо применить, чтобы выбрать пятое слово. Отметь какое слово будет пятым? А)роща; Б) лыжи; В) рук...

Русский язык

Готовясь к уроку,учитель подобрал пять слов на новое правило: врачи, жара, часы, гр??бной... Сформулирую правило, которое необходимо применить, чтобы выбрать пятое слово. Отметь какое слово будет пятым? А)роща; Б) лыжи; В) рукав; Г) трава; Д) частый.

Автор: Гость