Укажите основные этапы завоеваний монголо-татар
История
Укажите основные этапы завоеваний монголо-татар
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1формирование орды 2захват востока 3 захват части Европы 4 распад 5 закат
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