Что объединяет русских людей в чем появился подвиг купца козьмы минина и князя дм??трия пожарского

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Что объединяет русских людей в чем появился подвиг купца козьмы минина и князя дм??трия пожарского
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Их объединяют помимо одной страны и языка осознание своего народного и духовного единства. Минин и Пожарский в время Смуты в 1612м году организовали народное ополчение, сплотили народ, чтобы дать отпор польским интервентам.
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