Слово страхе склонение род число падеж
Русский язык
Слово страхе склонение род число падеж
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2 скл.,м.р, ед.ч.,П.п.
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