2) основным строительным материалом у древних славян было дерево
Окружающий мир
2) основным строительным материалом у древних славян было дерево
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала у славян стройматериалом было дерево - из него Юрий долгорукий построил Москву, потом славяне стали пользоваться белым камнем - из него построили белокаменную Москву, а дальше стали использовать красный кирпич - из него тоже была построенна Москва
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