2) основным строительным материалом у древних славян было дерево

Гость: Гость:

Сначала у славян стройматериалом было дерево - из него Юрий долгорукий построил Москву, потом славяне стали пользоваться белым камнем - из него построили белокаменную Москву, а дальше стали использовать красный кирпич - из него тоже была построенна Москва