Какие эмбриологические данные свидетельствуют о развитии органического мира от ??дноклеточных
Биология
Какие эмбриологические данные свидетельствуют о развитии органического мира от ??дноклеточных
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Они базируются на данных различных наук: молекулярной биологии, эмбриологии, анатомии, физиологии, палеонтологии, биогеографии. Карл Бэр сформулировал закон: "Чем больше ранние стадии индивидуального развития исследуются, тем больше сходства обнаруживаются между различными организмами".
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