Знаменитые сооружения и постройки древности Древнего Рима. Как они выглядели? Где и с какими целями были созданы? Какие из них сохранились до наших дней? Помогите пожалуйста!!

История

Знаменитые сооружения и постройки древности Древнего Рима. Как они выглядели? Где и с какими целями были созданы? Какие из них сохранились до наших дней? Помогите пожалуйста!!

Автор: Гость