Знаменитые сооружения и постройки древности Древнего Рима. Как они выглядели? Где и с какими целями были созданы? Какие из них сохранились до наших дней? Помогите пожалуйста!!

История
Знаменитые сооружения и постройки древности Древнего Рима. Как они выглядели? Где и с какими целями были созданы? Какие из них сохранились до наших дней? Помогите пожалуйста!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пожалуй, самое известное сооружение Древнего Рима - это Колизей. Это самый грандиозный античный амфитеатр, который дошел до наших дней. Архитектура Колизея типична для римской . Долгое время Колизей был для жителей Рима и приезжих главным местом увеселительных зрелищ, таких, как бои гладиаторов, звериные травли, морские сражения
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