в кробке 10 белых шаров и 6 чёрных вынимают 4 шара найти вероятность что белых и чёрных будет поровну

Математика
в кробке 10 белых шаров и 6 чёрных вынимают 4 шара найти вероятность что белых и чёрных будет поровну
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)10+(6+4)=20 2)20:2=10
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