Напишите плиииз сочинение на тему лето

Гость: Гость:

Однажды летом мы всей семьёй пошли в горы. Сначала мы проходили озеро,под названием Берюзовое(такое озеро правда есть)мои родственники фоткались а я отдыхал(а),потом мы хотели уйти но я сказал(а) Смотрите как здесь красиво,давайте сделаем здесь перекус,ну и все согласились. Мы разожгли костёр и начали есть. После перекуса мы пошли на гору,поднимались на неё час,так и не поднялись ,потому-что на гору был тупик,но зато мы увидели косулю! Думали и решили спуститься обратно,вот дошли до озера,все достали хлеб и сосиски ,и начали их жарить на костре! Вот так закончилась моя летняя история)))