Кристаллогидрат состава Ме2СО3* хН2О массой 28.60г растворили в воде массой 257.4г полу??или раствор с массовой долей Ме2СО3 равной 3.71%. При добавлении к полученному р-ру избытка соляной кислоты и нагревании выделился газ объ...

Химия

Кристаллогидрат состава Ме2СО3* хН2О массой 28.60г растворили в воде массой 257.4г полу??или раствор с массовой долей Ме2СО3 равной 3.71%. При добавлении к полученному р-ру избытка соляной кислоты и нагревании выделился газ объемом 2.24 дм3. Установить формулу кристаллогидрата.

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