Кристаллогидрат состава Ме2СО3* хН2О массой 28.60г растворили в воде массой 257.4г полу??или раствор с массовой долей Ме2СО3 равной 3.71%. При добавлении к полученному р-ру избытка соляной кислоты и нагревании выделился газ объ...
Химия
Кристаллогидрат состава Ме2СО3* хН2О массой 28.60г растворили в воде массой 257.4г полу??или раствор с массовой долей Ме2СО3 равной 3.71%. При добавлении к полученному р-ру избытка соляной кислоты и нагревании выделился газ объемом 2.24 дм3. Установить формулу кристаллогидрата.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Me2CO3+2HCl->2MeCl+CO2+H2O n=V\Vm Vm=22,4 дм3\моль n(CO2)=n(Me2CO3)=2,24\22,4=0,1 моль m р-ра (Me2CO3)=257,4+28,6=286 г m(Me2CO3)=0,0371*286=10,6 г M(Me2CO3)=10,6\0,1=106 г\моль M(Me)= г\моль ∈ Na 190,8x+1123,6=3031,6 190,8x=1908 x=1908\190.8=10 Следовательно, молекулярная формула искомого кристаллогидрата: Na2CO3*10H2O - кристаллическая сода.
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