Выразите числа 7/19 , 3 1/9 в виде приблежонного значения десятичной дроби округлив до сотых

Математика
Выразите числа 7/19 , 3 1/9 в виде приблежонного значения десятичной дроби округлив до сотых
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7/19=0,3784...=0,38    31/9=3,4444...=3,44 при округлении до сотых обращаем внимание на величину значения цифры сотых и если она равна 5 или превышает вели чину 5, то  величина значения в округлении увеличивается на 1 единицу.
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