Выразите числа 7/19 , 3 1/9 в виде приблежонного значения десятичной дроби округлив до сотых

Гость: Гость:

7/19=0,3784...=0,38 31/9=3,4444...=3,44 при округлении до сотых обращаем внимание на величину значения цифры сотых и если она равна 5 или превышает вели чину 5, то величина значения в округлении увеличивается на 1 единицу.