Длина прямоугольного ковра 3м,а ширина составляет 2/3 его длины.Какой длины тесьму нужно взять чтобы обшить этот ковёр перевиди в см
Математика
Длина прямоугольного ковра 3м,а ширина составляет 2/3 его длины.Какой длины тесьму нужно взять чтобы обшить этот ковёр перевиди в см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/3*3=2 м ширина 2+2+3+3=10м тесьмы = 1000см
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