Длина прямоугольного ковра 3м,а ширина составляет 2/3 его длины.Какой длины тесьму нужно взять чтобы обшить этот ковёр перевиди в см

Математика

Длина прямоугольного ковра 3м,а ширина составляет 2/3 его длины.Какой длины тесьму нужно взять чтобы обшить этот ковёр перевиди в см

Автор: Гость