.Градусная мера дуги окружности с радиусом 4 см равна 45°.Вычеслите площадь кругового сектора,соответствующего этой дуге.
Геометрия
.Градусная мера дуги окружности с радиусом 4 см равна 45°.Вычеслите площадь кругового сектора,соответствующего этой дуге.
Ответ(ы):
Гость:
S(круга)=(ПИ)*R(в квадрате) S(круга)=3.14*4(в квадрате)=50,24(см) Поскольку угол 45градусов, то сектор это 1/8 часть круга. S(сектора)=50,24/8=6,28(см(квадратных))
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