Градусная мера одного из острых углов прямоугольного треугольника составляет 50% ??радусной меры другого острого угла этого треугольника. Найдите градусную меру меньшего острого угла данного треугольника.

Геометрия
Градусная мера одного из острых углов прямоугольного треугольника составляет 50% ??радусной меры другого острого угла этого треугольника. Найдите градусную меру меньшего острого угла данного треугольника.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма этих углов равна 90° пусть х-один угол, 2х-второй угол 2х+х=90 3х=90 х=30°(первый угол) 2·30=60°(второй угол) ответ: 30° меньший угол
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
96 килограмм овсяного печенья разложили в коробки по 6 килограмм 88 килограмм креке??ов в коробке по 4 килограмм используя условие Выбери ответ на ...
Ответить
Математика
Периметр равнобедренного треугольника равен 50 сантиметров, одна из его сторон на 13 сантиметров меньше другой. Найдите все стороны треугольника
Ответить
Математика
Вычисли:1/7от420, 1/8 от 160, 1/3 от ... 20 мин
Ответить
Русский язык
Найди в тексте предложение с однородными подлежащими. Разбери его по членам. ============================= Вадим Александрович работает в музее...
Ответить
Математика
Найдите частное: (45ху) : (5х).пожалуйста распишите там всё!
Ответить