Градусная мера одного из острых углов прямоугольного треугольника составляет 50% ??радусной меры другого острого угла этого треугольника. Найдите градусную меру меньшего острого угла данного треугольника.

Геометрия

Градусная мера одного из острых углов прямоугольного треугольника составляет 50% ??радусной меры другого острого угла этого треугольника. Найдите градусную меру меньшего острого угла данного треугольника.

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