Градусная мера одного из острых углов прямоугольного треугольника составляет 50% ??радусной меры другого острого угла этого треугольника. Найдите градусную меру меньшего острого угла данного треугольника.
Геометрия
Градусная мера одного из острых углов прямоугольного треугольника составляет 50% ??радусной меры другого острого угла этого треугольника. Найдите градусную меру меньшего острого угла данного треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма этих углов равна 90° пусть х-один угол, 2х-второй угол 2х+х=90 3х=90 х=30°(первый угол) 2·30=60°(второй угол) ответ: 30° меньший угол
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