Градусная мера одного из смежных углов в три раза меньше градусной меры другого у??ла.Вычеслите градусную меру каждого из углов)пожалуйста помогите!

Геометрия
Градусная мера одного из смежных углов в три раза меньше градусной меры другого у??ла.Вычеслите градусную меру каждого из углов)пожалуйста помогите!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180/4=45 один 45 и второй 180-45=135
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