Градусная мера одного из смежных углов в три раза меньше градусной меры другого у??ла.Вычеслите градусную меру каждого из углов)пожалуйста помогите!

Геометрия

Градусная мера одного из смежных углов в три раза меньше градусной меры другого у??ла.Вычеслите градусную меру каждого из углов)пожалуйста помогите!

Автор: Гость