График функции у=-х^2+2 построить Решите неравенство 7х-2меньше или равно8(х-1) Най??ите диагональ прЯмоугольника две стороны которого равны 6 и 8
Алгебра
График функции у=-х^2+2 построить Решите неравенство 7х-2меньше или равно8(х-1) Най??ите диагональ прЯмоугольника две стороны которого равны 6 и 8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) 7x-2< или равно 8х-8 7х-8х-2+8<или равно 0 -х+6 меньше или равно 0 х больше или равно 6 [6;+бесконечности)
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