Составьте предложения по схемам.
Русский язык
Составьте предложения по схемам.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)тот кто умён, тот станет силён. 2)он говорил о том, что видел учительницу. 3)та девочка, где ещё стоит ваза, не знает меня. 4)если бы он знал кто я, то не тронул бы меня. 5)там весело, так что стоит посетить. 6)я должен придти рано, чтобы сделать ууроки.
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