Вырази в квадратных миллиметрах значение разности площадей 1кв.дм-1кв.см
Математика
Вырази в квадратных миллиметрах значение разности площадей 1кв.дм-1кв.см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1dm^2=100cm^2=10000mm^2 1cm^2=100mm^2 10000mm^2-100mm^2=9900mm^2
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