Чему учит сказка Незабудка
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Чему учит сказка Незабудка
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Гость:
Эта сказка учит тому что-бы не быть жадным и слушать других.
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