Оконное стекло имеет прямоугольную форму, длина 24дм, а ширина составляет одну тре??ью часть длины. Чему равна площадь 10 таких стёкол?

Математика
Оконное стекло имеет прямоугольную форму, длина 24дм, а ширина составляет одну тре??ью часть длины. Чему равна площадь 10 таких стёкол?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24:3*1=8*24=192*10=1920
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как сделать это упражнение
Ответить
Русский язык
Спишите , раскрывая скобки и объясняя выбор написания . Это считается (не)воспитан??остью и (не)уважением к окружающим. (Не)вежливость и (не)внимат...
Ответить
Математика
Как решить уровнение х*8=720
Ответить
Русский язык
Сделвй морфемный пазбор слова удержишь
Ответить
Математика
Среднее арифметическое четырёх чисел 1,4, а среднее трёх других чисел равно 2,1. Найдите среднее арифметическое этих семи чисел.
Ответить