Оконное стекло имеет прямоугольную форму, длина 24дм, а ширина составляет одну тре??ью часть длины. Чему равна площадь 10 таких стёкол?
Математика
Оконное стекло имеет прямоугольную форму, длина 24дм, а ширина составляет одну тре??ью часть длины. Чему равна площадь 10 таких стёкол?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24:3*1=8*24=192*10=1920
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