Как решить уровнение х*8=720
Математика
Как решить уровнение х*8=720
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х*8=720( чтобы найти первый множитель, нужно произведение разделить на второй и множитель) Х=720:8; Х=90; Проверка; 90*8=720; 720=720
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