Жить в таком городе простым людям непросто непросто слитно или раздельно
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Жить в таком городе простым людям непросто непросто слитно или раздельно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я бы вообще такое предложение писать не стал. Т. к. можем заменить синонимом без не - сложно, то пишется слитно.
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