Среднее арифметическое четырёх чисел 1,4, а среднее трёх других чисел равно 2,1. Найдите среднее арифметическое этих семи чисел.
Математика
Среднее арифметическое четырёх чисел 1,4, а среднее трёх других чисел равно 2,1. Найдите среднее арифметическое этих семи чисел.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1,4*4+2,1*3)/7=(5,6+6,3)/7=1,7
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