Среднее арифметическое четырёх чисел 1,4, а среднее трёх других чисел равно 2,1. Найдите среднее арифметическое этих семи чисел.

Математика

Среднее арифметическое четырёх чисел 1,4, а среднее трёх других чисел равно 2,1. Найдите среднее арифметическое этих семи чисел.

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