Спишите , раскрывая скобки и объясняя выбор написания . Это считается (не)воспитан??остью и (не)уважением к окружающим. (Не)вежливость и (не)внимательность сына огорчали родителей. Полная (не)грамотность . Чувствовать (не)прияз...
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Спишите , раскрывая скобки и объясняя выбор написания . Это считается (не)воспитан??остью и (не)уважением к окружающим. (Не)вежливость и (не)внимательность сына огорчали родителей. Полная (не)грамотность . Чувствовать (не)приязнь к этому человеку. Тяготиться (не)волей. Настоящий (не)ряха. (Не)грубостью, а лаской можно победить (не)доверие к себе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это считается невоспитанностью и неуважением к окружающим. Невежливость и невнимательность сына огорчали родителей. Полная неграмотность . Чувствовать неприязнь к этому человеку. Тяготиться неволей. Настоящий неряха. Не грубостью, а лаской можно победить недоверие к себе.
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