Спишите , раскрывая скобки и объясняя выбор написания . Это считается (не)воспитан??остью и (не)уважением к окружающим. (Не)вежливость и (не)внимательность сына огорчали родителей. Полная (не)грамотность . Чувствовать (не)прияз...

Русский язык

Спишите , раскрывая скобки и объясняя выбор написания . Это считается (не)воспитан??остью и (не)уважением к окружающим. (Не)вежливость и (не)внимательность сына огорчали родителей. Полная (не)грамотность . Чувствовать (не)приязнь к этому человеку. Тяготиться (не)волей. Настоящий (не)ряха. (Не)грубостью, а лаской можно победить (не)доверие к себе

Автор: Гость