Расстояние от земли 15млн км. Скорость света 300 и км/с . За сколько минут луч солнца достигает земли ?

Математика

Расстояние от земли 15млн км. Скорость света 300 и км/с . За сколько минут луч солнца достигает земли ?

Автор: Гость