Пожалуйста помогите написать срочно надо 4 предложения с простым причастие , simple patty simple.
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Пожалуйста помогите написать срочно надо 4 предложения с простым причастие , simple patty simple.
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Гость:
Simple patty simple? Это что?
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